أخبار مصر | "صحة النواب" زيادة بدل الأطباء عامل جذب لعدم هجرتهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "صحة النواب" زيادة بدل الأطباء عامل جذب لعدم هجرتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود بسيوني، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وذلك بزيادة بدل الأطباء بنسبة 75% خطوة إيجابية ومبشرة، وعامل جذب للأطباء لعدم الهجرة للخارج.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنها سوف تعمل على سد العجز الواضح في الكادر الطبي نتيجة هجرة الأطباء الشباب وترك الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية والمركزية.

وتابع أن رفع سن الإحالة للمعاش لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، خطوة مشجعة للأطباء كبار السن في ظل الأزمة الحالية ومكافحة وباء كورونا أن يكافحوا المرض وأن يقدموا خدمة طبية متميزة.

وأوضح أن هذه الخطوة تحفيز للأطباء في سن المعاش علي العمل والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها علي مدار عملهم، وأنهم سوف يضيفون خبرة وكفاءة للأطباء الجدد وحديثي التخرج.

جدير يالذكر أنه قد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

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