أخبار مصر | 100 مليون للصيانة والفرش.. قرارات مهمة لـ"الأوقاف" بشأن خطة ما بعد الغلق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر 100 مليون للصيانة والفرش.. قرارات مهمة لـ"الأوقاف" بشأن خطة ما بعد الغلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس، أن الدكتور مختار جمعة، وجه بتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.
وأضاف البيان أن قرارات الوزير جاءت خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع قيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد وجه بالآتي:
- تكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.
- تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من: المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب الوزير، المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والمهندس إبراهيم القصاص رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على معالي وزير الأوقاف.
تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.