أخبار مصر | 100 مليون للصيانة والفرش.. قرارات مهمة لـ"الأوقاف" بشأن خطة ما بعد الغلق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر 100 مليون للصيانة والفرش.. قرارات مهمة لـ"الأوقاف" بشأن خطة ما بعد الغلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد، ووجه بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.

وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس، أن الدكتور مختار جمعة، وجه بتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.

وأضاف البيان أن قرارات الوزير جاءت خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع قيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد وجه بالآتي:

- تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد، وتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى. - تكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.

- تكليف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة. - تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من: المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب الوزير، المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والمهندس إبراهيم القصاص رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على معالي وزير الأوقاف.