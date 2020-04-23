أخبار مصر | بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت شركة "أورنچ مصر" رسائل نصية إلى الآلاف من العمالة اليومية تحتوي على كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات التكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل على كرتونة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.

ويأتي ذلك في مبادرة جديدة لدعم الأسر الأكثر تضررًا وتفعيل منظومة الخدمات الرقمية وبهدف تحديد الوصول إلى الآلاف من العمالة اليومية وأسرهم من خلال منظومة رقمية متكاملة لتقديم الدعم النقدي والعيني لهم بأرقى وأكفأ وسيلة ممكنة بموجب هذه المبادرة الجديدة،

وتأتي هذه المبادرة احتفالا بشهر رمضان الكريم في خطوة لرسم البسمة علي وجوه تلك الأسر وتخفيفا للأعباء المعيشية عن الفئة الأكثر احتياجًا ودعمًا لجهود الدولة في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمتضررين من العمالة اليومية من مواجهة فيروس كورونا والتي أثرت وبشكل مباشرة على دخلهم اليومي.

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وتعليقًا على هذه المبادرة، قالت الأستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة "أورنچ مصر"، أن الحملات الإنسانية التي بادرنا بإطلاقها للمساهمة في الحد من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد سواء كانت مادية أو معنوية تشكل أولوية قصوى لدى الشركة في هذه المرحلة من أجل حماية جميع الأشخاص المتضررين والمساهمة في تغيير حياتهم للأفضل.

وكما أكدت على أن أورنچ اعتادت الالتزام بمسئوليتها تجاه المجتمع المصري ومساندة الدولة المصرية وبالذات خلال الازمات ودائمًا ما تبذل قصارى جهدها لتحديد أفضل السبل لمساعدة أفراد المجتمع الأكثر احتياجًا".

وأكد مصطفى رجب رئيس مجلس إدارة شركة محلات أولاد رجب: "أننا جميعا أمام مسئولية تقع على كاهلنا لتقديم كافة أشكال المساعدة للأسر المصرية المتضررة، وعلينا دور مجتمعي في مساعدة الحكومة المصرية والوقوف صفا واحدا في تلك المرحلة، وإيمانا منا بأن العمالة اليومية هي أكثر الفئات تضررًا في الوقت الراهن، فقد قررنا المشاركة في مبادرة فوري وأورنچ بإتاحة كراتين المواد العذائية من خلال فروع أولاد رجب المنتشرة في أنحاء التكنولوجيا إلى آلاف الأسر المتضررة في جميع بالمحافظات".

وقال أحمد نادر رئيس القطاع التجاري لشركة فوري: "إن تعاون شركة فوري وشركة اورنچ باستخدام التكنولوجيا لتحديد الأسر الاكثر احتياجًا والتواصل معهم ومنحهم المساعدات بشكل سهل وأمن دون تزاحم بالتعاون مع أولاد رجب من خلال منظومة رقمية متكاملة هو توظيف لقدرات الشركات الثلاث في استخدام التكنولوجيا لدعم هذه الأسر في هذه الظروف الصعبة".