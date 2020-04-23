أخبار مصر | قرارات مهمة لمجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 أفدنة تعادل 42901،96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 6611 كيلو فولت.
المجلس وافق أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطتي مياه للشرب بمساحة 10.49 أفدنة، تعادل 44097.32 م2 ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة مياه للشرب، نقلا من الأراضي المُخصصة للاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، من دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم الخميس، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بتوجيه التهنئة للوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنيًا من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.
كما تقدم بالتهنئة أيضًا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم؛ دفاعًا عن الوطن.
تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.