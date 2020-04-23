أخبار مصر | قرارات مهمة لمجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدانا تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 أفدنة تعادل 42901،96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 6611 كيلو فولت.

المجلس وافق أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطتي مياه للشرب بمساحة 10.49 أفدنة، تعادل 44097.32 م2 ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة مياه للشرب، نقلا من الأراضي المُخصصة للاستصلاح والاستزراع.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، من دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم الخميس، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بتوجيه التهنئة للوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنيًا من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.

كما تقدم بالتهنئة أيضًا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم؛ دفاعًا عن الوطن.

Advertisements

تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا. تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا