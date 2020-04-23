أخبار مصر | "دلتا للتنمية العمرانية" تطالب "المحامين" بـ5 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "دلتا للتنمية العمرانية" تطالب "المحامين" بـ5 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت شركة دلتا للتنمية العمرانية، نقيب المحامين رجائي عطية، برد مبلغ 5 ملايين جنيه دفعوا للنقابة عقب توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع مستشفى ومبنى إداري، تجاري بين النقابة والشركة في 1 أغسطس الماضي، وتبعه ملحق في 12 ديسمبر الماضي.

وجاء بيان الشركة الموجة للنقابة العامة للمحامين كالتالي:

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي:

1- تم توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع مستشفى ومبنى إداري تجاري بين النقابة العامة للمحامين وشركتنا في 182019 وتبعه ملحق في 12102019 (مرفق صورة العقد والملحق).

2- يتضمن البند الثاني من العقد المشار إليه صـ 4 ما نصه الآتي:

"يلتزم الطرف الثاني (المقاول) بدفع مبلغ خمسة ملايين جنيهًا عند التوقيع على هذا العقد كمصروفات إدارية وجدية تعاقد وكجزء من تأمين الأعمال النهائي 5% الخمسة بالمائة وباق قيمة التأمين يسدد على دفعات متساوية خصما من المستحقات أو بخطاب ضمان خلال مدة أقصاها 75 يوما وترد قيمة الدفعة (الخمسة ملايين جنيها) في حال عدم اكتمال المشروع قبل بدؤه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة".

3- وحيث أنه لم يتم تسلمنا موقع المشروع حتى الآن وكذا لم تصلنا دفعة مقدمة أو بدء إجراءات استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، وقد قمنا من جانبنا بسداد مبلغ خمسة ملايين جنيه للنقابة العامة للمحامين بموجب الشيك رقم 39706384 المسحوب على بنك قطر الوطني الأهلي (مرفق صورته).

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لذا يرجى التكرم بعد الاطلاع التوجه بإعادة المبلغ لنا شاكرين مقدما حسن تعاونكم واضعين إمكانيات الشركة تحت تصرفكم في حالة طلبكم.