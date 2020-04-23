شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعود الحياة إلى طبيعتها في مصر؟ رئيس الوزراء يحدد موعد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس الحكومة، المهندس مصطفى مدبولي، مع انتهاء شهر رمضان سيتم بحث خطوات جديدة لعودة الحياة لطبيعية مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتابع في المؤتمر الصحفي: «نتوقع عودة الحياة لطبيعتيها بعد عيد الفطر المبارك».
وقال مدبولي: «أن القضية ليست ماهي ساعات الحظر ولكن القضية ماهو سلوكنا قبل ساعات الحظر، الأيام الماضية شهدت ازدحام شديد في حركة الشراء وذلك بسبب الظروف والمناسبات ولكن أهم نقطة في مناشدة المواطنين هو إتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد والمسافات بين الأشخاص».
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