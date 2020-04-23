شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: مستمرون في البناء واتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحفاظ على صحة المواطن أهم ما يحرك الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي، تم التأكيد على ضرورة التزام العمال في أماكن العمل المختلفة وفي المشاريع المتعددة من إتباع طرق الوقاية من الفيروس.
وأضاف: «عملنا على التوزان بين صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد، فالاقتصاد المصري مثله مثل باقي الدول يواجه العديد من التحديات والمشاكل بسبب توقف غجلة الاقتصاد ودوران حركة العمل في مجالات مختلفة كالسياحة والطيران«.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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