شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 3 إصابات بـ«كورونا» في الشرقية وعزل 264 شخصًا من المخالطين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهوت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بقرى، البلاشون وسلمنت وبئر عمارة بأنشاص الرمل، بمحافظة الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بفريق من الطب الوقائي، للمناطق التي يقيم بها الأشخاص الثلاثة المصابين لعمل ترصد وبائي للمخالطين بها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع الفريق الطبي الوقائي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل منزلين بقرية البلاشون مجاورين لسكن شخص مصاب بمحل إقامته بالقرية، والتي تضم 6 أسر بإجمالي 24 فرد، كما تم عزل 14 منزل بقرية بئر عمارة بأنشاص الرمل مجاورين لسكن شخص مصاب بمحل إقامته بالقرية، والتي تضم 28 أسرة بإجمالي 140 فرد، بالإضافة إلى عزل 12 منزل بقرية سلمنت مجاورين لسكن شخص مصاب بمحل إقامته بالقرية، والتي تضم 20 أسرة بإجمالي 100 فرد، وذلك كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا.

وتعهدت المحافظة بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للأسر طوال مدة عزلهم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة، مع تواصل أعمال التطهير والتعقيم لتلك المناطق ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، من أعمال التطهير والتعقيم لشوارع القرى.

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تطهير وتعقيم شوارع بقري بلبيس بعد ظهور ثلاث إصابات بكورونا

تطهير وتعقيم شوارع بقري بلبيس بعد ظهور ثلاث إصابات بكورونا

تطهير وتعقيم شوارع بقري بلبيس بعد ظهور ثلاث إصابات بكورونا

تطهير وتعقيم شوارع بقري بلبيس بعد ظهور ثلاث إصابات بكورونا