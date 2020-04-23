شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: لابد من التعايش مع وجود فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الخميس، للوقوف على آخر المستجدات بشأن فيروس «كورونا»، إنه لابد أن نتعايش مع استمرار بقاء الفيروس حتى يأذن الله بظهور دواء له.
وأوضح مدبولي: «حاولنا منذ البداية التوزن بين الحفاظ على صحة المواطن عبر عدد من الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري».
وأضاف: «لابد على المواطنين والدولة معرفة أن الفترة القادمة ستتطلب التأقلم على بعض الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس بطريقة كبيرة.. يجب على الجميع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية أثناء التواجد في أي مكان للحد من انتشار الفيروس».
وتابع: «المجموعة الاقتصادية وكل القيادات تدرس كيف نسير بنجاح في الإجراءات الوقائية والعلاجية وفي نفس الوقت ماهو المدى الزمني لعودة الحياة بطبيعتها بجانب الإجراءات الإحترازية التي ستكون امر طبيعي في حياتنا».
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