شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتوقع أكثر من 200 إصابة بكورونا يوميًا الفترة القادمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وتابع في المؤتمر الصحفي: «من المحتمل أن تتجاوز حالات الإصابة بالفيروس الـ200 مصاب يوميًا ولكن طالما هذا يحدث في المسار الذي خططنا له، سيكون الأمر مازال تحت سيطرة الدولة المصرية في التعامل مع الفيروس».
وأضاف: «هناك احتياطي من المستشفيات سواء الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة ولكن لم نستخدمها حتى الآن».
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الوضع في مصر
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اصابات
3,659
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تعافي
935
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وفيات
276
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