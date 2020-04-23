شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتوقع أكثر من 200 إصابة بكورونا يوميًا الفترة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتابع في المؤتمر الصحفي: «من المحتمل أن تتجاوز حالات الإصابة بالفيروس الـ200 مصاب يوميًا ولكن طالما هذا يحدث في المسار الذي خططنا له، سيكون الأمر مازال تحت سيطرة الدولة المصرية في التعامل مع الفيروس».

وأضاف: «هناك احتياطي من المستشفيات سواء الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة ولكن لم نستخدمها حتى الآن».