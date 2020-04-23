شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يثير الجدل مجدداً: «لكل اللي شتموني.. ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من جديد؛ أثار رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الجدل عبر إحدى «تغريداته» على موقع «تويتر»، اليوم الخميس.

وكتب ساويرس: «لكل اللي شتموني وزعلوا من دعوة الرجوع للعمل مع الاحتياطات كلها.. سؤال واحد بس بعد إذنكم: ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟».

تغريدة رجل الأعمال نجيب ساويرس

كان رجل الأعمال قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته بالعودة إلى العمل خوفا من التبعات الاقتصادية.

واستقبل رواد «تويتر» تساؤل اليوم بإجابات مختلفة، تراوحت بين الإجابة المنطقية، والمعارضة للسؤال أحيانا والسخرية منه أحيانا أخرى.

وقال حساب باسم (@Drtaha1997): يا بشمهندس خسائر الأرواح وانهيار المنظومة الطبية تكلفتها هتكون أعلى بكتير.

ورد حساب (Mi AMOR): سؤال وجيه لكن إجابته غير معروفة حتى الآن للآسف.

أما (ياسمين) فأجابت: لكل حادث حديث يا أ.نجيب وقتها نبقى نشوف الظروف هتخلينا نضحى بإيه علشان إيه.. بس حاليا صعب.

وعلق حساب (reem): السؤال ده تجاوب عليه الحكومات مش المواطن البائس.

وباسم (عبدالرحمن الجيعان- الكويت غالية) جاء التعليق: لازم يرجع العمل مع أخذ الاحتياطات والاحترازات الصحية.

بدوره قال حساب (Mohamed yasser Eldeep): انتظر الفرج من ربنا بدل اللقاح ومش لقاح.. الثقة بالله أفضل من أي حاجة.

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وانتقد حساب باسم (Eslam_Mohsen): أتمنى تبقي مبسوط يا بشمهندس بنتائج دعوتك اللي تبعها كل المواقع والمصانع اللي كملت شغل وانتشر فيها إصابات بين عمال وفنيين ومهندسين، ورجعت وقفت تاني غصب دلوقتي.

بينما أجابه حساب (Ammar Aldaghir): سنضطر للتعايش مع المرض والتزام الاحتياطات المتاحة.

ورد (Omar): لو كل واحد ابتدى بنفسه وأخذ الاحتياطات يبقى البلد تفتح من الصبح.

بينما جاءت كثير من التعليقات بإجابة واحدة ساخرة هي: «هنموت كلنا».