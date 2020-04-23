شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالًا هاتفيا بملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اتصالا هاتفيا، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للبلدين والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار، وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تمنياته للأردن، وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم، فيما بادل العاهل الأردني عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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