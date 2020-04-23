شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لإعلان مواعيد حظر التجوال خلال رمضان (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان القرارات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان.
ومن المقرر أن يتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى إعلان مواعيد حظر التجوال خلال الشهر الكريم.
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