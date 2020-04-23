شكرا لقرائتكم خبر عن زحام أمام منفذ شحن عدادات الكهرباء بـ«أبوهلال» في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد منفذ شحن كروت عدادات الكهرباء بالمنيا، اليوم الخميس، تزاحما من المواطنين بمقر الشركة بأبوهلال، قبل حلول شهر رمضان المبارك، مما تسبب في تدخل الشرطة لتنظم العمل.

وقال على محمود، وفوزي على حسن، إن منفذ شحن الكروت بمنطقة أبوهلال شهد تزاحما أمام المنفذ الوحيد لشحن كروت الكهرباء بجنوب المدينة، وبالسؤال تبين أن هناك نوعية من الكروت (البيضاء) لا يمكن شحنها إلا من هذا المنفذ الوحيد، والثانية يمكن شحنها من خلال «فوري»، لكن المواطنين يفضلون الشحن من خلال الشركة، مطالبين الشركة بزيادة المنافذ.

تزاحم علي منفذ بيع كروت شحن الكهرباء في المنيا

من جهته، أشار المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطي، إلى أنه تم إعداد صالة لتنظيم عمليات الصرف، ووضع المقاعد على مسافات متباعدة، مؤكدا أن الإقبال بسبب شهر رمضان المبارك، وقد تم إعادة العمل مع زيادة شبابيك الشحن.