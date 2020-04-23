شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالًا بالملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للبلدين والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار.
وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.
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