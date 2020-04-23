شكرا لقرائتكم خبر عن «هنفطر معاك».. مبادرة رمضانية من بنك ناصر الاجتماعي لدعم أهالي سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إنه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لكافة فئات المجتمع وفي إطار الاستعدادات لقدوم شهر رمضان ومواكبته مع احتفالات تحرير سيناء، فقد تقرر تخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه لتجهيز وإرسال قافلة محملة بالمواد الغذائية إلى الأسر الاكثر احتياجًا والحالات الأولى بالرعاية من أهالي شمال ووسط سيناء في مبادرة جديدة من البنك تحت مسمي «هنفطر معاك».

وأضافت «القباجط في تصريحات صحفية، الخيمس، أنه في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي أو جزئي، ومن منطلق دور البنك الرائد في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة الفعالة في مثل تلك الأزمات، فقد تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع بمدينة العريش لإرسال ٨ شاحنات نقل تضم ١٨٦ طن من المواد الغذائية لجميع مدن شمال ووسط سيناء، و٥٠ خزان لحفظ المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى ٩ أجهزة غسيل كلوى لمستشفى العريش العام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أنه نظرًا لأن البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي، لذلك اتجه البنك للتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية لتوفير هذه القافلة، والتي تخدم مدن شمال سيناء ومنها الشيخ زويد والعريش وبئر العبدومدن وسط سيناء مثل الحسنة ونخل والقسيمة ووادي العمرو والبرث.

وأشار «فاروق» إلى أن القافلة تضم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، تم المراعاة فيها أن تكون متنوعة بكافة أنواع المواد الغذائية بحيث تكفي لإعاشة أسرة كاملة طوال الشهر الكريم، وكل «كرتونة» تزن حوالي 3 كيلو من المواد الغذائية بإجمالي مبلغ 3.5 مليون جنيه تقريبًا.