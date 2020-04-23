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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول رحلات إعادة 3 آلاف مصري من العالقين بالخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت «المصري اليوم» على صورة من جدول رحلات إعادة ٣ آلاف مصري من العالقين بالخارج لإخضاعهم للحجر الصحي بمرسى علم من خلال رحلات طيران من عدة دول إلى مطار مرسى علم الدولى، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج.
ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، حسب تصريحات عماد إمام، مدير الإعلام بالمطار، عدد من رحلات الطيران الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعدد من الدول العربية والأجنبية من السعودية وأمريكا وإسبانيا والجزائر والمغرب والهند والصين وتايلاند والمالديف والبحرين وصربيا وألمانيا وهولندا.
جهزت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عددا من الفرق الطبية المدربة لاستقبال رحلات المصريين العالقين في الخارج من خلال عدد من رحلات الطيران المقرر وصولها مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة المصريين العالقين في الخارج، وذلك تحت إشراف الدكتور ماهر الجمل بإدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة.
وأنهت الأجهزة الأمنية والصحية بالبحر الأحمر استعداداتهما لاستقبال عدد من رحلات الطيران التي تقل عددا من المصريين العائدين من الخارج لمطار مرسى علم الدولي ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.
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