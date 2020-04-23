«النقل» تواصل إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد «كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت قطاعات وزارة النقل عمليات مواجهة فيروس «كورونا»، حيث قامت السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات ومحطات المترو. النقل تواصل اجراءات تعقيم المحطات والقطارات بالمترو النقل تواصل اجراءات تعقيم المحطات والقطارات بالمترو النقل تواصل اجراءات تعقيم المحطات والقطارات بالمترو النقل تواصل اجراءات تعقيم المحطات والقطارات بالمترو النقل تواصل اجراءات تعقيم المحطات والقطارات بالمترو الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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