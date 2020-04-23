الأمم المتحدة تطلق دورة "أون لاين" لتطوير منظومة الحماية بمؤسسات مكافحة المخدرات

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار الشراكة الممتدة والتنسيق الدائم بين الدكتورة / غادة والي نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجمهورية مصر العربية، والدكتور/ حمد الغافرى، مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، من منطلق الحرص المشترك على تطوير منظومة الحماية والوقاية وفقاً للمعايير الدولية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إستخدام تجارب وخبرات كل من دولتى مصر والإمارات في دعم برامج الأمم المتحدة ذات الصلة على المستويات الإقليمية والدولية.

تناولت الدورة التدريبية كافة الاعتبارات والمخاطر والمؤشرات الوبائية الأساسية خلال جائحة فيروس كوفيد 19، ومعرفة دور صانعي القرارات والسياسات ومقدمي الخدمات المعنية بخفض الطلب على المخدرات وخاصة في سياق الإعتبارات الوبائية الراهنة لفيروس كوفيد 19، وعرض الإستجابات في مراكز العلاج خلال هذه الجائحة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، والإحاطة باعتبارات الصحة النفسية والعقلية في خلال جائحة كوفيد 19، وكذلك الإحاطة بمهارات الأبوة والأمومة التي يمكن تعزيزها في خلال هذه الجائحة الحالية لمنع سلوكيات التكيف السلبية.

فيما استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الإجراءات الاحترازية التي اتخذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لوقاية مرضى الإدمان من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ خاصة وأن متوسط عدد المرضى المستفيدين من الخط الساخن "16023" سنوياً (100 ألف مريض)، واستفاد من خدمات الخط الساخن خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقرب من (31 ألف مريض) داخل (23) مركز علاجى، حيث قام الصندوق بالتنسيق مع المستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، وأيضاً متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومى.