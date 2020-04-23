شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ العاملين بشهر رمضان: قادرون على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، العاملين بالطيران المدني، بحلول شهر رمضان الكريم، والذي يتواكب مع الاحتفال بذكرى تحرير أرض سيناء المقدسة، مُشيدا بالجهود التي يبذلونها لمساندة جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور محمد منار عنبه، في رسالة للعاملين، اليوم الخميس، عن تفاؤله رغم الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم والتي تسببت في انعكاسات سلبية على حركة النقل الجوي، وأكد على الثقة الكبيرة في قدرات الدولة وكافة العاملين بقطاع الطيران على مواجهة جميع التحديات في ظل التعاون والإصرار المعهود على تخطى كافة الصعاب.

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ووجه وزير الطيران، الشكر لكافة العاملين، على الجهود المبذولة في كافة المواقع المختلفة والمجالات، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع ، للحفاظ على أرواح وسلامة المصريين والتجاوب مع إجراءات الحكومة المشددة لمواجهة الفيروس القاتل.

وناشد العاملين ببذل المزيد من الجهد والعطاء لنساهم بسواعدنا في عبور وطننا الغالي في هذه المرحلة الصعبة ومواصلة جهودنا من أجل النهوض بمنظومة الطيران المدني واستمرار تقدمنا لبناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.



