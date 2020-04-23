شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالقاهرة يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان بنشر صورة للجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى فى مصر، التهنئة للمسلمين في مصر وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونشر السير جيفرى آدامز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، صورة للجامع الأزهر ووجه تهنئة للمصريين قائلا: "رمضان كريم لكل من يحتفل بهذا الشهر الكريم. رمضان كريم عليكم جميعا. ستعمل السفارة بشكل طبيعي طوال الشهر".



حساب السفير البريطانى فى القاهرة

وفي وقت سابق، خاطب السير جيفرى آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، رعايا المملكة المتحدة الذين ما زالوا متواجدين في مصر خلال فترة توقف حركة الطيران في المطارات.

ووجه "آدامز" رسالة للبريطانيين في القاهرة من خلال تغريده له عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بموقع "تويتر"، قائلا: "نحن في مناقشات مع السلطات وشركات الطيران لترتيب المزيد من رحلات العودة.

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وفي وقت سابق، وجه السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، رسالة للبريطانيين المتواجدين بمصر فى انتظار رحلات الطيران لإعادتهم لموطنهم، بضرورة الاتصال بشركات الطيران وإعادة الحجز، قائلا:" يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتني بكم".

وقال جيفرى آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر : "تحديث للبريطانيين في مصر الذين ينتظرون رحلات الطيران: أفضل نصيحة لدينا هي الاتصال بشركة الطيران / المشغل الخاص بك لإعادة الحجز، إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، اتصلوا برقم +20 2 2791 6000 ، وفي الوقت نفسه، يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتني بكم".

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد طمأن المواطنين البريطانيين فى مصر، أن شركتى طيران "إيزى جيت"، وتى يو أى"، يرتبان مواعيد طيران إعادة المواطنين البريطانيين للمملكة المتحدة، مؤكدا أنهما يتواصلان مع السلطات المصرية للترتيبات.