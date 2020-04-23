شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل: جهود الرئيس فى تنمية سيناء غير مسبوقة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حجم المشروعات القومية الضخمة الجارى تنفيذها فى سيناء هو إنجاز لم يتحقق من قبل ، فلأول مرة يتم ربط أرض الفيروز عضويا بالوادى والدلتا عبر الأنفاق وسحارات المياة والبنية التحتية لمحافظات القناة ، الأمر الذى يعد بنهضة شاملة في تلك البقعة الغالية على مصر ، سواء في المشروعات الزراعية أو الصناعية أو مشروعات التعدين واستخراج الموارد الطبيعية ، وهو ما سينعكس بالخير في صورة مئات الآلاف من فرص العمل لأهالى سيناء والمحافظات المحيطة .

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينفذ أكبر حركة تعمير شهدتها أرض الفيروز في تاريخها ، وهو ما سيغير الصورة النمطية عن سيناء الصحراوية إلى منطقة جديدة تماما زاخرة بالمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية ، كما ستتحول إلى قبلة للمستثمرية والعمالة المهرة من كافة أرجاء الجمهورية.

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وشدد أيمن الجميل، على أهمية دور أنفاق قناة السويس فى ربط سكان محافظات الدلتا بسيناء، ومن ثم سهولة انتقال المواطنين لهناك بدلا من الزحام حول دلتا النيل، بالإضافة إلى تسهيل إنشاء مشروعات استثمارية ضخمة بأرض الفيروز، علاوة على أن تنفيذ مجموعة الأنفاق فى وقت قياسى وعلى أيدى الشركات المصرية إنجاز يضاف لسجل القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.

كما دعا أيمن الجميل، للتفاعل الإيجابى من جانب المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات ، معحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعى لاستمرار النشاط الاقتصاد مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا التزام شركاته باستمرار العمل وضمان أقصى حماية للموظفين، وعدم الاستغناء عن أي عمالة.