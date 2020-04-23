شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنأ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاريها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى والشعب المصرى العظيم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء العزيزة الذى يوافق يوم 25 أبريل.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها، إن رئيس هيئة قضايا الدولة وجميع مستشارى الهيئة تقدموا بالتهنئة إلى الرئيس السيسى ووزير الدفاع والانتاج الحربى والشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الباسل من كل سوء وأن يديم على مصرنا الأعياد والانتصارات وأن تعبر مصر من نجاح إلى نجاح فى مواجهة كل الصعاب التى يمر بها العالم محققين الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.