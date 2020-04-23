شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ضبط 89 طن لحوم فاسدة وتشدد الرقابة على الأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقريرالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مضبوطات اللحوم، أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر مارس 2020 بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (89,427) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لحدوث تغيير فى صفاتها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (757) محضر.

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة بالحفاظ على صحة المواطن، تقوم الهيئة على الدور الرقابى الهام على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.

وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أنه يتم متابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية فى شهر رمضان بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.