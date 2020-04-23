شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بناء فى 4 أحياء بالقاهرة.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة القضاء على مخالفات البناء في المهد وعدم التهاون مع المخالفين بكل قوة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وفى هذا السياق شنت عدة أحياء بالعاصمة حملات مكثفة، شملت حى حدائق القبة حيث تم إزالة بناء فى المهد بالعقار 31 ش سالم محمود، وإزالة بناء مخالف 5 شارع سويدان.

وفى حى مصر الجديدة، تم إزالة بناء مخالف 22عمارات العبور، وفى حى الزيتون، تمت إزالة بناء مخالف رقم 8/12 شارع الخربوطلي، وفى حى المعادى، تم إزالة بناء مخالف بلوك 3/53 الشطر السابع زهراء المعادى.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

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كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.