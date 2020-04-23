شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المعامل الكيمائية بمحطة مياه روض الفرج: تحليل عينات المياه بالمحطة بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، وبرفقة المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم ، محطة مياه روض الفرج للتعرف على سير العمل، حيث يبلغ إنتاج المحطة يوميا 850 ألف متر مكعب يوميا.

وأكد مسئولو المحطة عدم تأثر العمل بسبب تخفيض العمالة، حيث تم اعتماد نظام تشغيل بواقع ٢٤ ساعة للعامل بالمحطة مقابل راحة 48 ساعة بنظام الورادي.

من جهتها أكدت المهندسة هالة إبراهيم مدير المعامل الكيميائية بمحطة روض الفرج، أن المعمل الكيميائي يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم أخذ عينات بشكل دوري لتحليلها ووضع الشبه والكلور.

ولفتت إلى أنه تم مضاعفة الجهود لمواجهة العكارة بسبب ظروف الطقس السيء التي ضربت البلاد، مؤكدة أن الشركات تتعامل بجدية مع أي مشكلات ترد إليها في حال وجود أي أزمات أو عكارة في المياه.

وردا على سؤال النواب بشأن تأثر المعمل الكيميائي بتقليل العمالة، نفت وجود أي تأثير، موضحة أن العمل يتم بنظام الورادي بحيث يتم المتابعة اللحظية.

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وتفقدت اللجنة غرف التحكم بمحطة مياه روض الفرج، والتي تقوم بدور هام للتعرف مباشرة في حال حدوث أي أزمة مثل كسر في المواسير بأي منطقة.

من جانبه أكد عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، أن شركة المياه متفوقة في الوصول إلى الأزمة وقت حدوثها وتطور التواصل المستمر في وقت الأزمات.

وتفقدت اللجنة عمليات رفع المياه من النيل وعمليات التنقية والتعقيم وإضافة الكلور والشبه حتى تصبح صالحة للاستهلاك.

وسلم وفد لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، ومحمد إسماعيل، أمين السر، وعمرو طلبة، مدبر إدارة شئون مجلس النواب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أدوات التعقيم للعاملين بالمحطة.