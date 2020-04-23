شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز لطلاب الثانوية الإفطار فى رمضان؟ دار الإفتاء تجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بثا مباشراً للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: "نرغب فى فتوى بشأن إفطار طلبة الثانوية العامة خاصة فى حال وجود ضعف عام".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: صيام رمضان فرض، والله سبحانه وتعالى فرضه أيام معدودات، أى أنها أيام قليلة لا تكاد تبدأ حتى تنتهى، إذن فالحرص على الصوم هو الذى ينبغى أن يكون هم المسلم، والصيام فوق أنه عبادة، فكما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم،:"الصيام جنة"، أى وقاية من الأمراض والأفات، ووقاية من المعصيات، لذلك نؤكد على أهمية الصوم فى حياة الإنسان.

Advertisements

وأضاف: بعض الناس يستثقلونه، وهو فى الحقيقة مهم للصحة والحياة، فالدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن الصوم فيه فائدة للجسم، وأن الصيام المتقطع 16 ساعة، و8 ساعات أكل، أفضل طرق تقوية جهاز المناعة، أى أننا أمام نفحة ربانية، فلما نتركها ونتهاون بها، هل يضمن أحد أن يعيش لرمضان أخر ليعوضه؟ لذا نوصى أبنائنا الالتزام بالصوم، فربما يشعر بعضهم أن الامتناع عن الأكل والشراب يضعف من التركيز بالمذاكرة، وهو لم يجرب، ولذلك نوصى الطلاب بالصيام، فأن الصوم فيه خير وفير، ولا تستبسطوا الإفطار.

وتابع: الإفطار فقط لحالات فردية، يتم الرجوع فيها إلى الأطباء، والأصل فى كل الحالات أن الصوم له تقوية للجسد، ومن أراد أن يبحث فليقرأ فى الدراسات العلمية المعتمدة، والتى أقرت أن الصيام فرضته كل الأديان، حيث يجدد خلايا المناعة، وحقائق طبية موجودة أثبتها العلم، لأن خالق الكون واحد، وهو من فرض الصوم على الإنسان، الذى يعلم تماما قدرته، "فصوموا تصحوا" كما جاء فالراوايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم.