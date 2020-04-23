شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «الاتجار بالبشر» إداريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار بالبشر»، إداريًا، تطبيقًا لقرار وزير العدل بتعليق عمل المحاكم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس فيروس «كورونا» المستجد.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم «الاتجار في البشر والتزوير في محررات رسمية»، حيث كشفت التحقيقات أن «أحد المتهمين استغل وظيفته كموظف عمومى، وقام بتزوير الأوراق الرسمية، والإخلال بواجبات وظيفته مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري».

وأشار أمر الإحالة إلى «قيام المتهم الأول أيضا، طلب وأخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لا يجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله».

وأضاف بيان الحالة أنه «ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهي وثيقة القيد العائلي الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقي الحذف والإضافة، بأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيان أخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هي شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة، لاستخدام هذه الأوراق في الاتجار بالبشر».