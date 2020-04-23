شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: على البلدان مواصلة التطعيمات الروتينية حفاظًا على الأرواح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏أكدت منظمة الصحة العالمية أن العالم في حاجة ملحة لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بسبب اختراق الفيروس الأنظمة الدفاعية والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشاره.

وقالت المنظمة في تصريحات صحفية، الخميس، إنه «في ظل جائحة فيروس»كورونا«لابد من الاستمرار في التطعيمات الروتينية، وذلك للدور المحوري الذي تلعبه التطعيمات في حماية الأرواح والاقتصادات»، مشددة على «ضرورة مواصلة البلدان أنشطة التطعيم ضد الأمراض الأخرى، وضمان الوصول العادل إلى لقاح مضاد لكوفيد-19 بمجرد أن يصبح متاحًا».

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

Advertisements

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.