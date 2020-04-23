«الصحة» تكشف الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة بـ«كورونا»: 5 أمراض مزمنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة بفيروس «كورونا» والتي كانت مرتبطة بالإصابة السابقة. وقالت زايد، في اجتماعها اليوم، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، للوقوف على آخر مستجدات مواجهة «كورونا» في الشارع المصري، إن هناك 5 أسباب هي الأكثر شيوعاً للوفاة من الفيروس مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%. مرض السكرى بنسبة 9.2%. ارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %. الأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%. وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %. Advertisements وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابة في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب بواقع 919 حالة. الوضع في مصر

اصابات 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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