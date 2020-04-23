شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 10 ملايين مستخدم على منصة التواصل «Edmodo» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة، وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo) .

وأضاف «شوقي» في تصريحات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و٨ ملايين طالب، وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.

وتابع «شوقي»: هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر للجهد الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، على مدار الساعة، لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة.