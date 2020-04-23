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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تحقق تقدمًا جديدًا ضمن تصنيف «التايمز البريطاني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة، حققت تصنيفيا جديدًا ضمن 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية، في تصنيف التايمز البريطاني، والتي تضم 17 هدف لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 على مستوي 85 دولة، حيث حققت جامعة أسوان عدة مراكز متقدمة في 6 محاور من محاور التنمية المستدامة وهي 201-200 في الهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» وفي التغير المناخي والمركز 201-300 في الشراكات الحكومية، وفي هدف العدالة والمساواة ومركز 301-400 في جودة التعليم والخدمات الصحية.
وأضاف رئيس جامعة أسوان إن الجامعة قد حصلت على مراكز علمية متقدمة، على مستوي الجامعات العالمية، وبهذا التصنيف أحتلت جامعة أسوان مكانة علمية طيبة من خلال الأبحاث العلمية، والمشاركة المجتمعية تجاه المجتمع، والبيئة المحيطة.
من جانبة أشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف في المراكز العملية المتقدمة بشأن الجامعة، جاء نتيجة تسخير الجامعة، لكافة الإمكانيات للبحث العلمي والارتقاء بالبنية التحتية، من معامل ومراكز بحثية، بمختلف كليات الجامعة.
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