شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 4 مدن جديدة تتلقى طلبات تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أجهزة مدن بنى سويف الجديدة والنوبارية الجديدة والمنيا الجديدة والعبور الجديدة، في تلقي طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصا من أجهزة المدن الجديدة على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه سيتم مراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها، وسيتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الالكتروني واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقار أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

تجدر الإشارة إلى أن عددا آخر من المدن سبق أن أعلنت عن استقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء، وبعض الخدمات الأخرى، عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة.

وفى سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم إزالة مخالفة بإحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 15 المجاورة الثالثة بالحى الثالث بالمدينة، وذلك عقب قيام مالك الوحدة بهدم السور الخارجى لها وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين بالمخالفة، مستغلاً الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه أثناء المرور الدورى لحملات إزالة المخالفات والتعديات تم رصد تلك المخالفة، وعلى الفور تم إزالتها بمعرفة إدارتى الأمن والأحياء بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها، مضيفاً أنه جارٍ استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم خلال هذا الأسبوع التصالح على أولى مخالفات البناء في مدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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وأضاف «فهمي» أنه تم التصالح على مخالفة تحويل البدروم إلى سكني بقيمة ٨٠٠ جنيه لكل متر، والتصالح على مخالفة استكمال بناء غرف السطح وتحويلها من نشاط خدمي إلى سكني بقيمة ١٦٠٠ جنيه لكل متر، بالإضافة إلى أنه تم التصالح على أول مخالفة لبناء مول تجاري كامل بدون تراخيص، مشيرصا إلى أن عدد المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء بالمدينة، ٧٨٨ طلباً، تم مراجعة ١٩٠ طلباً منها حتى الآن، وتم إرسال مطالبات السداد لهم، لإنهاء إجراءات التصالح.