شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: رفع الحجر الصحي عن أغلب منازل قرية بني عفان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، «قررنا رفع الحجر الصحي عن القطاعين «المنطقتان» اللذان تم توقيع الحجر الصحي عليهما بداخل قرية بني عفان بمركز بني سويف، واللذان بلغا عدد أسرهما 1000 أسرة، فيما عدا بعض المنازل، وذلك عقب التأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي قد سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة.

ووجه محافظ بني سويف الشكر لأهالي قرية بني عفان، لتعاونهم مع أجهزة المحافظة وتفهمهم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها حفاظا على سلامتهم، متابعًا: «أن الحرص على سلامة وأمان المواطنين هي أول الاهتمامات بالدولة من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام».

وأكد محافظ بني سويف على أن وضع القرية تحت الحجر الصحي جاء بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوى، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي على القرية تم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين، وتسهيل سبل المعيشة للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي.

كانت محافظة بني سويف قد قررت عزل 1000 أسرة صحيًا داخل منازلهم في قطاعين بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، عقب اكتشاف عدد من الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد ونقلهم لمستشفيات العزل الصحي لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يتهم تطهير وتعقيم القرية عدة مرات يوميا وتوفير مديرية التضامن الاجتماعي المساعدات الغذائية على عدد من الأسر التي تم فرض الحجر الصحي عليها.