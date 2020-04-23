شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس أول أيام رمضان حار ورياح مثيرة للرمال تصل لحد العاصفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الجمعة «أول أيام رمضان» رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وتصل لحد العاصفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بما يؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية .

كما يتوقع الخبراء طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18– 35»، الإسكندرية «16– 26»، قنا «22- 40»، الأقصر «23 – 41»، أسوان «25 – 41».

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