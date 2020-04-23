شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجربة جمع القمامة من المنبع في الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، في تنفيذ تجربة جمع القمامة من المنبع، على أن يتم تجربتها في شوارع حي شرق المنصورة لتقييمها قبل تعميمها في باقي مناطق المحافظة.

وقاد سعد الفرماوي، سكرتير عام المحافظة، يرافقه محمد بسيونى، رئيس حي شرق، حملة لتنفيذ التجربة في شوارع الحي، وانتشر عمال الحى بصافرات مميزة بالشوارع لتنبيه المواطنين لوقت جمع القمامة من المنبع، وتجاوب الأهالي مع التجربة وخرجوا جميعا على صوت الصافرة لتسليم القمامة لعمال الحى لوضعها في صناديق متحركة قبل وضعها في جرارات الحي التي تقف على رأس الشارع.

وأشرف «الفرماوي» على بدء إزالة الجزيرة الوسطى بشارع الدراسات للتطوير والتوسعة المرور، ثم تفقد مشروع توصيل الغاز إلى قرية «شرنقاش» طلخا، وتفقد الطريق المزمع رصفه من طلخا حتى كوبرى شرنقاش.

ووزع سكرتير عام محافظة الدقهلية، الكمامات ومستلزمات الوقاية الشخصية على عمال النظافة، مؤكدا لهم: «حافظوا على أنفسكم أنتم غاليين عندنا»، ورافقهم من شارع إلى شارع لتقييم تجربة الجمع من المنبع وفتح حوار مع المواطنين بأهمية الالتزام بمواعيد إلقاء القمامة في كل منطقة وعدم إلقائها في الشارع.

وقال في تصريح صحفي إنه تم إزالة نحو 40 من أكشاك شارع الدراسات المخالفة ثم إزالة الجزيرة الوسطى وستغير شكل الشارع تماما، بهدف إعادة المظهر الجمالي للشارع وتم نقل الأكشاك المرخصة لأماكن بديلة حرصا على أصحابها كمصدر دخل لهم.

وأضاف «الفرماوي» أن منظومة جمع القمامة من المنبع يصاحبها رفع تراكمات القمامة الموجودة بشوارع مدينة المنصورة بالإضافة إلى رفع الأتربة بالسيارات المكنسية.

وأكد أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتى تعود شوارعها إلى سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل، مشيرا إلى أن الحملة تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وأن هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من إنجاز حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رئيسي حي شرق وغرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم ورفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة، كما أكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بدء تجربة جمع القمامة من المنبع في الدقهلية ونقل 40 كشك من الدراسات‎

بدء تجربة جمع القمامة من المنبع في الدقهلية ونقل 40 كشك من الدراسات‎

بدء تجربة جمع القمامة من المنبع في الدقهلية ونقل 40 كشك من الدراسات‎

بدء تجربة جمع القمامة من المنبع في الدقهلية ونقل 40 كشك من الدراسات‎

بدء تجربة جمع القمامة من المنبع في الدقهلية ونقل 40 كشك من الدراسات‎

بدء تجربة جمع القمامة من المنبع في الدقهلية ونقل 40 كشك من الدراسات‎