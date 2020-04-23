شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة من وزير التنمية المحلية للمحافظين (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، على المتابعة المستمرة للإجراءات التى يتخذها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان الكريم.
وتأتي هذا التوجيهات لتنفيذ تكليفات الحكومة، باتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وفى إطار الإستعداد لاستقبال شهر رمضان، ومن بينها الالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد، أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالمحافظات، في هذا الشأن.
وأكد شعراوى، في تصريحات صحفية الخميس، أن المحافظات أتمت استعداداتها لإستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطط شاملة، تتضمن إجراءات محكمة، وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة، مشيرا إلى أنه تم رفع درجات الإستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات، والعمل على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين لآفتا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، طوال الشهر الكريم .
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