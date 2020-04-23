شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدير «أوقاف سوهاج» عن العمل.. أدلى بمعلومات غير دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إعفاء محمد بهاء الدين مدير منطقة أوقاف سوهاج من عمله الإداري، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف هشام الشريف وكيل المنطقة بسوهاج بالقيام بتسيير أعمال مدير عام منطقة الهيئة بسوهاج.
وقالت وزارة الأوقاف- في بيان اليوم الخميس- إن «بهاء الدين» تم إعفاؤه من منصبه لإدلائه بمعلومات غير دقيقة فيما يتصل بأحد أعيان الوقف، وعدم تحريه الدقة فيما قدم من معلومات بشأن أحد أعيان الأوقاف، وتقصيره في واجبه الوظيفي.
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