انتصار السيسي تهنئ الشعب بـ«رمضان»: يجدد النفوس ويعززها بالسكينة والمحبة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «كل عام والشعب المصري وكل أسرة مصرية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي يهل علينا بعطاءاته وإشراقاته ونفحاته الربانية، ليجدد النفوس ويعززها بالسكينة والهدوء والمحبة، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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