شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروماني: «بحثا جهود مكافحة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

وشهد الاتصال كذلك مناقشة دعم أطر التعاون بين مصر ورومانيا في شتى المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، فضلاً عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.