شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حلوة يابلدي».. محافظ أسيوط يترأس حملة تطهير بميادين المحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة التطهير والنظافة، خلال فترة الحظر، ضمن فعاليات مبادرة «حلوة يا بلدي» والتي تم إطلاقها بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة، لتنظيم حملات نظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية، وغير الحكومية، والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين، والمترددين عليها. جاء ذلك بمصاحبة سيارة لإذاعة الأغاني الوطنية ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩». وبمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد بشير رئيس حى غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

محافظ أسيوط يترأس حملة التطهير والنظافة بشوارع وميادين المحافظة ضمن مبادرة "حلوة يابلدى"

محافظ أسيوط يترأس حملة التطهير والنظافة بشوارع وميادين المحافظة ضمن مبادرة "حلوة يابلدى"

وقال المحافظ، إن فعاليات المبادرة تمت باصطفاف معدات التطهير والنظافة بقرية إسكندرية التحرير بمشاركة أكثر من 350 معدة، والتي يجرى تنفيذها، بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، حيث بدأت فعاليات الحملات بمشاركة فرق ومعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة الإنقاذ السريع، ومعدات النظافة بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الحملات تتم لتكثيف الجهود بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات والصحة، ورؤساء المراكز، وفرق التعقيم لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم، وتشكيل فرق للقيام بتطهير كافة المنشآت الحكومية والعامة والتعليمية، والمواقف، ومحطات السكك الحديدية، والنقل المختلفة، والأماكن الدينية ودور العبادة، والأحياء، والمراكز، والمدن والمديريات، بصفة مستمرة ويومية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» واستكمال أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين المحافظة، معلنًا مشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات، والقطاعات والشركات، بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة.