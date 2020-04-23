شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مصر تنتج 1,4 مليار دجاجة سنويا و 13 مليار بيضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم كل القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد، وفي هذا السياق أشاد وزير الزراعة بجهود منتجي الدواجن الذين يعملون بإخلاص لإنتاج احتياجات الشعب من البروتين طوال العام وخاصة خلال هذه الايام التي تواجه مصر والعالم بعد ظهور فيروس كورونا.

ووجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الدواجن على مدار الساعة، وازالة العقبات التي تواجهها في مهدها، وتوفير مدخلات الإنتاج، من أدويه ولقاحات، وأعلاف، مع متابعة حركة المركبات المحملة بالدواجن أو الأعلاف، مع تكثيف المتابعة الميدانيه على كافة الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف، للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة بين العاملين فى هذه الأنشطه لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف " القصير " أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا أي متوسط إنتاج سنوى حوالى مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة وإننا نحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وأن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تقدم الرعاية البيطرية والأمان الحيوى لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها وطرحت أراضي جديدة بآلاف الافدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادى لإقامة مشروعات متكاملة ( دواجن ومجازر واعلاف) بمزايا تشجيعية وتدعو القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال الحيوى الواعد كما اننا في سبيلنا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالى 14 منشأة خالية من انفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج.