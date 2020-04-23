شكرا لقرائتكم خبر عن وقف مدير منطقة أوقاف سوهاج عن العمل لإدلائه بمعلومات غير دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إعفاء محمد بهاء الدين مدير منطقة أوقاف سوهاج من عمله الإدارى وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف هشام الشريف وكيل المنطقة بسوهاج بالقيام بتسيير أعمال مدير عام منطقة الهيئة بسوهاج.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن قرار إعفاء مدير منطقة أوقاف سوهاج جاء بسبب إدلائه بمعلومات غير دقيقة فيما يتصل بأحد أعيان الوقف، وعدم تحريه الدقة فيما قدم من معلومات بشأن أحد أعيان الأوقاف، وتقصيره فى واجبه الوظيفى.

وأكدت الوزارة فى بيان سابق أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أى تردد فى ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما أكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور وهى:-

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1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطنى وإنسانى.

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً فى المدة التى حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

كما تؤكد الوزارة أنه لا مكان بها لا في المرحلة الراهنة ولا المقبلة لمن يحمل فكرًا متطرفًا أو فكرًا منغلقًا متحجرًا، لإيمانها أن التدين المبني على الجهل أو الهوى والمتاجرة بالدين من أخطر الأدواء.



كانت وزارة الأوقاف، أكدت فى بيان سابق أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أى تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، فى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.