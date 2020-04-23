شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: قوافل خيرية من بنك ناصر لشمال ووسط سيناء بقيمة 3.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه فى ضوء دور البنك التكافلى ورؤيته فى توصيل خدماته لكل فئات المجتمع وفى إطار الاستعدادات لقدوم شهر رمضان المعظم ومواكبته مع احتفالات تحرير سيناء فقد تقرر تخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه لتجهيز وإرسال قافلة محملة بالمواد الغذائية إلى الأسرالأكثر احتياجا والحالات الأولى بالرعاية من أهالى شمال ووسط سيناء فى مبادرة جديدة من البنك تحت مسمى " هنفطر معاك ".

وأشارت القباج أنه فى ظل الظروف الحالية التى تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد المصرى وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلى أو جزئى ومن منطلق دور البنك الرائد فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة الفعالة فى مثل تلك الأزمات فقد تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومحافظه شمال سيناء ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع بمدينة العريش لإرسال 8 شاحنات نقل تضم 186 طنا من المواد الغذائية لجميع مدن شمال ووسط سيناء و 50 خزانا لحفظ المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى 9 أجهزة غسيل كلوى لمستشفى العريش العام .

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واضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه نظرا لان البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي وهو الدور الاصيل والمتمثل في حماية جميع فئات المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤلية المجتمعية ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة من حتميه تضافر جهود كافة الجهات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات لذلك اتجه البنك للتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية لتوفير هذه القافلة والتي تخدم مدن شمال سيناء ومنها الشيخ زويد و العريش و بير العبد و مدن وسط سيناء مثل الحسنه ونخل والقسيمة ووادي العمرو والبرث .

وأشار فاروق أن القافلة تضم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية تم المراعاة فيها ان تكون متنوعه بكافة انواع المواد الغذائية بحيث تكفي لاعاشة اسرة كاملة طوال الشهر الكريم وكل كرتونه تزن حوالي 31 كيلو من المواد الغذائية باجمالي مبلغ 3 مليون جنيه تقريبا كما تم امدادهم بعدد 50 من خزانات لحفظ المياة ووحدات لفلترة المياة بالتجمعات البدوية نظرا لعدم توافر مياة الشرب وعدد 4 محطات تنقية ومعالجة المياة نظرا لارتفاع الملوحة بمياه الآبار الجوفية بمناطق شمال ووسط سيناء

جدير بالذكر أن الدكتور اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء قد قدم شهادة شكر وتقدير للدكتور شريف فاروق والعاملين بالبنك علي الجهد المبذول في معاونه أهالي سيناء من خلال مساهمه البنك بقوافل الخير معربا عن دوام التعاون بين المحافظة والبنك.