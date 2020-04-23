شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق لجنة لرصد صورة المرأة فى 24 مسلسلاً دراميا بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المجلس القومى للمرأة من غدا الجمعة أول أيام رمضان، رصد صورة المرأة فى الأعمال الإذاعية والتليفزيونية والدراما خلال شهر رمضان، من خلال لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومى للمرأة.

وأكدت الدكتورة سوزان القلينى، عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام بالمجلس، أن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس تولي أهمية خاصة لصورة المرأة فى الأعمال الإذاعية والتليفزيونية نظرا لانعكاس هذه الأعمال على صورة المرأة المصرية فى الداخل والخارج.

وأضافت القليني أن لجنة الرصد الإعلامى المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة فى الدراما و البرامج والإعلانات التى تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020 .

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وأشارت سوزان القلينى أن عدد المسلسلات التى سيجرى تحليلها هذا العام 24 مسلسلاً دراميا، بالإضافة إلى الإعلانات والبرامج وسوف يعتمد الرصد على الكود الإعلامى الصادر عن لجنة الاعلام بالمجلس 2018 وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار اعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام.

وأ ضافت أن اللجنة مكونة من أعضاء لجنة الاعلام بالمجلس بالإضافة إلي ما يقرب من 250 طالبة وطالب من كلية الآداب جامعة عين شمس من شعبتي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات.

وتصدر اللجنة المؤشرات المبدئية للرصد في منتصف شهر رمضان الكريم ثم التقرير النهائي المفصل في نهاية شهر رمضان ويتضمن التقرير النهائى مقارنة بنتائج رصد السنوات الأربعة الماضية.