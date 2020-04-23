شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل" لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات برنامج "تكافل" للمستفيدين حيث أشارت إلى انتظام عمليات الصرف لليوم الثالث ويبلغ عددهم حوالى 2 مليون أسرة بإجمالى قيمة حوالى 903 مليون جنيه من خلال 400 مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

كانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى، قد تابعت خلال يومى 18 و 19 إبريل عمليات صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج " كرامة "على مستوى كافة المحافظات حيث قام حوالى 471 ألف مستفيد بصرف مايقرب من 215 مليون جنيه مصري ومتاح لباقي مستفيدى كرامة الصرف طوال الأيام المتبقيه من شهر إبريل الجارى كما شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.

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ويشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالى 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.

جدير بالذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg

وتأتى هذه الخدمة فى إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصرى اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمى والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصى مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التى تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذى يقتضى التباعد المكانى بين المواطنين كإجراء وقائى.