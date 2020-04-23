شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع كراتين رمضان على المواطنين فى الجيزة والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وحرصت وزارة الداخلية على إلتزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بإرتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، وإستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة، حيث قامت مديريات أمن ( الجيزة ، البحيرة ، الوادى الجديد ، الأقصر ) بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية على المواطنين. يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، و لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية.

جاء ذلك استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعي المبادرات والأنشطة الخيرية.