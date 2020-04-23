شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رحلات الطيران الاستثنائية لإعادة العالقين بالخارج المقرر وصولها اليوم لمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل لمطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 7 رحلات طيران، تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة لعودة العالقين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لعودة المصريين لبلدهم بعد تفشى فيروس كورونا، تعرف على تلك الرحلات فى المعلومات الاتية.

1- من المقرر أن تصل لمطار مرسى علم اليوم رحلة طيران تقل عالقين مصريين من دولة البحرين

2- تصل رحلة اخرى من مطار كازبلانكا المغربى على متنها 104 شخص

3- كما تصل رحلة من امستردام تقل على متنها 67 مصرى عالق بهولندا

4- وتصل رحلة اخرى لمطار مرسى علم من العاصمة الروسية موسكو

5- ومن المقرر وصول رحلة عالقين لمطار مرسى علم من الجزائر

6- وتصل كذلك رحلة اخرى من المدينة الاسبانية برشلونة تقل 90 عالق مصرى

7- والاخيرة تصل من فرانكفورت الالمانية لمطار مرسى علم

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وتسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من الثلاثاء، الماضى الموافق 21 أبريل وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم

جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم