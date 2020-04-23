شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء السواحل الشمالية الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى أن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من أقصى السواحل الشمالية الغربية، اليوم الخميس، حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وإبلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لإتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.

