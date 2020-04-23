شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر و3438 رأس ماشية مذبوحات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه ضمن الحملات التى قام بها أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين تم ضبط ما يقرب من (263) كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى للتغيير فى صفاتها وتم تحرير 12 محضرا فى الفترة من 5/2/2020 إلى 11/4/2020، فى إطار الجهود المبذولة لأحكام الرقابة على الأسواق والورد إلى الهيئة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أنه تحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم إلى المستهلكين بصورة صحية وامنة بلغ إجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة (3,438) رأس من الماشية فيما بلغ اجمالى مذبوحات الدواجن (196,050) طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة.

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وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن هناك تشديدا للرقابة على أسواق تداول اللحوم، وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات معالى وزير الزراعة بتكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات ذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأوضح أن هناك تكليفات لمديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية خاصة قبل قدوم شهر رمضان، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.